Ukraine: Rusland optrapper Bakhmut-bombardement før indtog

Rusland har intensiveret dets bombardementer af Bakhmut som forberedelse på at indtage byen senest tirsdag.

Det siger den ukrainske generaloberst Oleksandr Syrskyj.

- I dag er det vigtigt at tage beslutninger så hurtigt som muligt og forudsige fjendens handlinger, siger han på det sociale medie Telegram efter angiveligt at have besøgt tropperne langs byens frontlinje.

- Russerne håber stadig på at indtage byen senest 9. maj. Vores opgave er at forhindre det.

9. maj fejrer Rusland Sovjetunionens sejr over Nazityskland under Anden Verdenskrig.

Kampen om Bakhmut, der engang var hjem for 70.000 mennesker, er af symbolsk betydning for begge sider.

Ukraine har stadig kontrol med flere dele af byen efter mere end ti måneders kampe mod russisk militær samt Wagner-gruppen.

På den ene side ser Rusland Bakhmut som et springbræt til at angribe andre ukrainske byer.

Til gengæld har Ukraine tidligere sagt, at det at holde stand i Bakhmut muliggør landets længe ventede forårsoffensiv.

Søndag tilbagetrak Wagner-lederen, Jevgenij Prigozjin, tilsyneladende tidligere kommentarer om, at den private militære gruppe ville overlade belejringen af Bakhmut til russiske soldater.

Det sagde han, efter at han flere gange har anklaget det russiske forsvarsministerium for at tilbageholde ammunition.

Prigozjin havde fredag meldt, at Wagner-gruppen ville trække sig ud af Bakhmut 10. maj.

- Vi er blevet lovet så meget ammunition og så mange våben, som vi har brug for for at kunne fortsætte de videre operationer, sagde Prigozjin på Telegram.

Oleksandr Syrskyj siger, at de tiltagende kampe "viser, at fjenden ikke vil ændre planer og gør alt for at indtage Bakhmut og fortsætte offensive aktioner".

/ritzau/Reuters