Ukraine: Russiske styrker har sprængt stor dæmning i Kherson

Russiske styrker har sprængt dæmningen Nova Kakhovka i Kherson i luften, hævder den sydukrainske militære kommandoenhed ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Imidlertid afviser den russisk-indsatte borgmester i Nova Kakhovka ifølge det statslige russiske nyhedsbureau RIA, at det skulle være sket, skriver Reuters.

På det sociale medie Twitter kan man se videoer af, at der tilsyneladende er gået hul på dæmningen.

I oktober anklagede Rusland og Ukraine ifølge Reuters hinanden for at planlægge at sprænge dæmningen i luften.

Det er noget, som ifølge Reuters vil udløse støre oversvømmelser i et stort område af det sydlige Ukraine.

Den 30-meter høje og 3,2 kilometer lange dæmning blev bygget i 1956 som en del af et vandkraftværk.

Kherson-regionen, der ligger lige over Krim-halvøen, er en af de ukrainske regioner, som Rusland har annekteret.

/ritzau/