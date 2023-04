Ukraines luftvåben frabeder memes efter spekulationer om ufo

Er det en fugl? Er det et fly? Eller er det noget langt værre?

Spekulationerne kom vidt omkring, da et kraftigt lys onsdag åbenbarede sig i nattehimlen over Kyiv cirka klokken 22 lokal tid.

Selv om borgerne i den ukrainske hovedstad efterhånden har oplevet lidt af hvert, kunne de dog denne gang ånde lettet op.

For lyset skyldes ifølge lederen af Kyivs militære administration, Serhij Popko, en satellit fra den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, som faldt mod jorden.

- Den indledende information peger på, at fænomenet skyldes en Nasa-satellit, som faldt mod jorden, skriver Serhij Popko på det sociale medie Telegram ifølge AFP.

Det er uklart, hvorfor satellitten faldt mod jorden, og om den er landet og i så fald hvor.

Luftalarmerne i Kyiv blev af frygt for missilangreb aktiveret, men denne gang viste det sig altså at være en fuser.

På sociale medier gjorde brugere grin med, at lyset i himlen kunne være på grund af en flyvende tallerken - en ufo.

Men det ukrainske luftvåben kom også frem til, at det sandsynligvis var forårsaget af en satellit eller meteor.

Samtidig frabeder luftvåbnet sig brug af dets logo i forbindelse med memes - billeder med tekst - på sociale medier.

- Det kan godt være, at folk på sociale medier har det sjovt over memes med flyvende tallerkener ... Men vær venlig ikke at bruge luftvåbnets officielle symbol for at lave memes, lyder det fra luftvåbnet ifølge AFP.

