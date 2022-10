Ukraines melodigrandprix afholdes på metrostation i Kyiv

Ukraines melodigrandprix bliver afholdt i et beskyttelsesrum. Det fremgår af Eurovisions hjemmeside.

Ifølge mediet eurovisionworld.com, som deler nyheder og oplysninger om det internationale melodigrandprix, er der nærmere bestemt tale om metrostationen Majdan Nezalezjnosti i Kyiv.

Stationen ligger ved Uafhængighedspladsen i den ukrainske hovedstad. Inden krigen blev der ofte holdt parader, koncerter og andre arrangementer på pladsen, der også har dannet ramme for demonstrationer gennem tiden.

Det ukrainske melodigrandprix afholdes den 17. december, og vinderen af konkurrencen går videre til sangkonkurrencen Eurovision.

Det var den ukrainske hiphop-gruppe Kalush Orchestra, der vandt dette års Eurovision med sangen "Stefania".

Der er egentlig tradition for, at vinderlandet bliver vært for det efterfølgende års udgave af konkurrencen. Men det kommer Ukraine ikke til at blive som følge af krigen i landet.

Det skyldes både sikkerhedsmæssige årsager, samt at det kræver store ressourcer at producere showet, har arrangørerne forklaret.

I stedet er det Storbritannien - der blev nummer to ved dette års Eurovision - som er værtsland.

Showet går af stablen i den engelske by Liverpool den 13. maj 2023, og Ukraine er som forsvarende vinder automatisk kvalificeret til finalen.

Ved Eurovision er der to semifinaler, der bliver holdt på to forskellige dage. De ti sange fra hver semifinale med det højeste antal stemmer går videre til finalen.

Ud over Ukraine er også de lande, der står for de største økonomiske bidrag til arrangementet - de såkaldte 'big five' - automatisk kvalificeret til finalen. Det er landene Frankrig, Italien, Spanien, Storbritannien og Tyskland.

Danmarks kandidat til Eurovision bliver fundet den 11. februar 2023, når Dansk Melodi Grand Prix bliver afholdt i Arena Næstved.

/ritzau/