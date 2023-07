Ukrainsk forfatter dør efter missilangreb i Kramatorsk

Viktorija Amelina, en ukrainsk forfatter, der under krigen i Ukraine også har efterforsket krigsforbrydelser, er død efter et missilangreb mod en restaurant i Kramatorsk i sidste uge.

Det oplyser PEN, som er en organisation, der arbejder for at fremme ytringsfriheden.

37-årige Viktorija Amelina blev såret, da et russisk missil slog ned i restauranten Ria Pizza i tirsdags.

I alt er 13 personer - herunder flere børn - døde i angrebet.

- Med den største sorg informerer vi jer om, at den ukrainske forfatter Viktorija Amelina døde 1. juli på hospitalet i Metjnykov i Dnipro, skriver PEN Ukraine i en udtalelse på organisationens Facebook-side.

Amelina var i Kramatorsk, som ligger i den østlige Donetsk-region, med en delegation af colombianske journalister og forfattere.

Efter angrebet blev hun ifølge en kirurg indlagt med "adskillige kraniebrud".

Hun har blandt andet skrevet romanen "Doms Drømmekongerige", der blev udgivet i 2017 og shortlistet til Unescos litteraturpris og en EU-pris for litteratur ifølge PEN.

Hendes arbejde er blevet oversat til engelsk, tysk, polsk og andre sprog.

Hun havde siden 2022 arbejdet med at dokumentere russiske krigsforbrydelser og advokeret for, at Rusland bliver stillet til ansvar.

De colombianere, som Viktorija Amelina var sammen med i Kramatorsk, kom også til skade i angrebet.

Det har fået det colombianske udenrigsministerium til at sende et brev med en diplomatisk protest til Rusland.

Ria Pizza i Kramatorsk, som er en af de største byer i det østlige Ukraine, der stadig er under ukrainsk kontrol, var populær blandt soldater, journalister og nødhjælpsarbejdere.

Torsdag anholdt Ukraine en person, som menes at have koordineret angrebet, hvor mindst 60 personer kom til skade

