Ukrainsk forhandler er optimistisk inden nyt møde med Rusland

Zelenskyjs rådgiver og forhandler tror, at kommende møder med Rusland vil lede til "konkrete resultater".

Der er slet skjult optimisme at spore hos den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mikhailo Podoljak op til mandagens forhandlinger med Rusland.

Det skriver The Guardian.

- Rusland er begyndt at være mere konstruktiv, siger han ifølge avisen på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at Rusland er blevet "mere lydhør over for Ukraines ståsted".

- Jeg tror, vi vil nå nogle konkrete resultater - bogstaveligt talt - inden for få dage, tilføjer han.

Mandag skal forhandlere fra Rusland og Ukraine mødes over en videoforbindelse for at opsummere den seneste tids fremskridt i forhandlingerne.

- Forhandlinger er altid igangværende på videokonferencer. Arbejdsgrupper er konstant i funktion. Der er et stort antal udfordringer, som kræver konstant opmærksomhed.

- Mandag den 14. marts holder vi et forhandlingsmøde for at opsummere de foreløbige resultater, skriver Podoljak på det sociale medie Twitter.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har fremsat en række krav for at stoppe invasionen af Ukraine.

Han kræver blandt andet, at Ukraine overgiver halvøen Krim, som russiske tropper annekterede i 2014 i kølvandet på Maidan-revolutionen i Ukraine.

Desuden kræver han, at Ukraine formelt anerkender Donetsk og Luhansk som selvstændige republikker.

De to områder udgør tilsammen Donbass-området, og de erklærede sig som uafhængige i 2014, efter at den prorussiske præsident for Ukraine Viktor Janukovitj blev væltet.

Putin har desuden udtrykt bekymring for Ukraines ønske om at blive en del af EU og forsvarsalliancen Nato.

Han har tidligere kaldt det et brud på en gammel Nato-aftale, hvor amerikanske ledere ifølge ham i sin tid lovede, at Nato ikke ville udvide mod øst.

