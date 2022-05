Ukrainsk spionchef: Putin var udsat for attentatforsøg

Ruslands præsident, Vladimir Putin, var angiveligt udsat for et attentatforsøg for omkring to måneder siden.

Det hævder Kyrylo Budanov, der er efterretningschef i Ukraines forsvarsministerium, i et interview med avisen Ukrainske Pravda.

- Der var et forsøg på at dræbe Putin. Det siges, at han endda blev angrebet af repræsentanter for Kaukasus for ikke så længe siden, siger spionchefen.

- Det var absolut et fejlslagent forsøg, men det skete virkelig. Det var omkring to måneder siden.

Budanov tilføjer, at det er oplysninger, der ikke før har været offentliggjort.

- Jeg gentager, attentatforsøget slog fejl. Det har ikke været offentligt fremme, men det fandt sted, siger han til den ukrainske avis.

Det har ikke været muligt at få oplysningerne verificeret. Der har heller ikke umiddelbart været en reaktion fra regeringen i Moskva.

Hverken Budanov eller andre har fremlagt beviser for det påståede attentatforsøg.

Rusland invaderede Ukraine i de tidlige morgentimer den 24. februar.

I månederne inden havde Putin givet ordre til, at titusinder af russiske soldater skulle tage opstilling langs grænsen til nabolandet Ukraine.

Den russiske regering hævder, at den er i færd med at "afnazificere" Ukraine og dens regering.

