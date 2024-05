Ukrainske grænsevagter advarer imod flugt mens ny lov træder i kraft

Mindst 30 mennesker er siden Ruslands invasion af Ukraine døde ved floden Tisza, som løber på grænsen mellem Ukraine og Rumænien.

Det oplyser Ukraines grænsevagter, mens en omdiskuteret indkaldelseslov lørdag er trådt i kraft.

Floden er en ofte brugt flugtrute ud af Ukraine for mænd, som forsøger at undgå at blive indkaldt til hæren.

Den nye lov sænker aldersgrænsen for at blive indkaldt til hæren fra 27 til 25 år og har været et kontroversielt tiltag, som er indført, da Ukraine mangler mænd ved fronten.

Grænsevagterne advarer i en opdatering fredag op til lovens ikrafttrædelse folk imod at forsøge at flygte via Tisza og dermed risikere deres liv.

Vagterne oplyser på sociale medier, at de har fundet liget af en mand, som har ligget i floden flere dage. Den uidentificerede mand er det 30. dødsfald ved floden siden krigens begyndelse, siger grænsevagterne.

Tusindvis af ukrainske mænd er flygtet ud af landet for at undgå at blive indkaldt til hæren siden Ruslands invasion i februar 2022.

Det har man mærket i blandt andet Slovakiet.

Tidligere i maj oplyste Slovakiet ifølge nyhedsbureauet AFP, at antallet af ukrainske mænd i den værnepligtige alder, som havde krydset grænsen uden tilladelse, var fordoblet.

Således havde grænsevagterne tilbageholdt og igen løsladt 338 ukrainere i årets første fire måneder. I de samme måneder i 2023 var tallet blot 166.

Tisza er en biflod til Donau, og den løber blandt andet tæt på grænsen mellem Ukraine og Rumænien samt Ukraine og Ungarn.

