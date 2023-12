Ukrainske piloter får luft under vingerne i Danmark

De første ukrainske piloter træner nu at flyve F-16 kampfly i Danmark.

Det gør de efter at have gennemført den grundlæggende træning i Storbritannien ved Det Kongelige Britiske Flyvevåben (RAF).

Det skriver Forsvaret på det sociale medie X.

Gruppen består af seks erfarne ukrainske piloter, som har modtaget luftfartsspecifik engelskundervisning, skriver det britiske forsvarsministerium.

Yderligere ti ukrainske pilotelever deltog i sprogtræningen i Storbritannien, men er ikke kommet med til Danmark.

De fortsætter med grundlæggende flyvetræning i Storbritannien.

Formålet med træningsindsatsen er, at det ukrainske luftvåben skal have de basale færdigheder og forudsætninger for at flyve, servicere og vedligeholde F-16 kampfly.

Danmark og en kreds af 10 andre lande er gik tidligere i år sammen i en koalition, som netop skal sikre dette.

- Det er helt afgørende, at ukrainerne får mulighed for at forsvare deres luftrum, sagde forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) om indsatsen tilbage i juli 2023.

- Det er en stor og langsigtet indsats, og derfor er det vigtigt, at vi nu er en bred kreds af lande, som går sammen om at tage hul på opgaven. På sigt vil det gøre en stor og vigtig forskel for Ukraines frihedskamp.

/ritzau/