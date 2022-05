Ukrainske politikere tror på Eurovision-værtskab i 2023

Ukraines kulturminister er allerede i gang med at tænke over, hvor i Ukraine, der kan afholdes Eurovision.

Ukraines kulturminister, Oleksandr Tkatjenko, siger, at han allerede er i gang med at tænke over steder i Ukraine, hvor der kan afholdes Eurovision næste år.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lørdag aften vandt krigsramte Ukraine Eurovision og dermed også værtskabet næste år.

Der er dog tvivl om, hvorvidt Ukraine kan være værter for Eurovision på grund af situationen i landet, der blev invaderet af Rusland i februar.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, tror øjensynligt også på, at landet vil være i stand til at være værter for det store show næste år.

- Vores mod imponerer verden, vores musik erobrer Europa! Næste år er Ukraine værter for Eurovision, skriver han i et opslag på Facebook.

Martin Österdahl, der er den øverste ansvarlige for Eurovision, erkender, at det kan blive en udfordring for Ukraine at være værter for Eurovision i 2023.

- Vi ønsker Ukraine og Kalush Orchestra tillykke med sejren og deres fantastiske optræden.

- Nu begynder vi at planlægge 2023 med det vindende lands tv-station, UA:PBC. Det er klart, at der er nogle unikke udfordringer i forhold til værtskabet for næste års Eurovision, siger han i en udtalelse fra European Broadcasting Union (EBU), der står for at afvikle Eurovision.

Han siger dog, at man arbejder sammen med UA:PBC for at sikre de mest passende rammer til næste års Eurovision.

De ukrainske vindere, Kalush Orchestra, tror også på, at landet kan være værter for det store show i 2023.

- Næste år vil Ukraine med glæde være værter for Eurovision og hele Europa i det nye, integrerede og glade Ukraine.

- Det er for tidligt at tale om vores planer, men vi vil selvfølgelig gøre alt, der er muligt, for at få det næste Eurovision til at finde sted i det nye, fredelige Ukraine, lyder det fra bandet på en pressekonference efter sejren.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for Ukraine at være værter for Eurovision, fordi landet er i undtagelsestilstand.

Det betyder, at ingen store begivenheder må finde sted, og at der er udgangsforbud i dele af landet om aftenen.

Det er første gang i Eurovisions historie, at et krigsramt land har vundet.

Det er dog ikke første gang, at et land må takke nej til at være værter for showet.

Senest skete det i 1980, hvor Israel vandt for andet år i træk og takkede nej til værtskabet af økonomiske årsager. Holland snuppede værtskabet i stedet.

