Ulf Pilgaard er raskmeldt efter flere ugers sygdom

Efter cirka tre ugers sygemelding er skuespiller Ulf Pilgaard igen raskmeldt, og han stod tirsdag aften igen på scenen i Cirkusrevyen.

- Vi er helt utrolig glade for, at Ulf er blevet rask, og det er en kæmpe fornøjelse at se ham tilbage på scenen, siger revydirektør Torben Pedersen.

77-årige Pilgaard blev sygemeldt, efter at han midt i juli følte sig træt efter en forestilling. Det var én ud af to forestillinger den dag, og Pilgaard medvirkede ikke i den anden forestilling.

Lisbet Dahl, der er instruktør på revyen, er også glad for sin erfarne kollegas tilbagekomst, men benytter lejligheden til at rose afløser Henrik Koefoeds indsats under Pilgaards fravær.

- Henrik har været en eminent hjælp for os. Han er super dygtig og professionel og en rigtig flink fyr. Det var simpelt hen bare fantastisk, at han kunne træde til med så kort varsel, siger Lisbet Dahl.

Til BT har Ulf Pilgaard fortalt, at han lider af et mavesår, som er under behandling. Såret er formentlig udløst af noget smertestillende medicin, som har givet bivirkninger på grund af noget blodfortyndende medicin, som Pilgaard får.

Det blodfortyndende medicin skyldes, at Pilgaard tilbage i 1995 fik en kunstig hjerteklap.

/ritzau/