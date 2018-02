Uma Thurman anklager Weinstein for sexovergreb i hotelsuite

Weinstein forgreb sig mod Uma Thurman på et hotel i London i 1994, fortæller "Pulp Fiction"-skuespilleren.

Skuespilleren Uma Thurman slutter sig nu til de mere end 70 kvinder, som anklager filmproduceren Harvey Weinstein for seksuel chikane, overgreb og voldtægt.

Det fortæller den 47-årige skuespiller i et interview med The New York Times lørdag. Således bryder hun tavsheden, efter at hun i oktober sagde, at hun ville vente med at udtale sig om sagen, fordi hun ikke ville sige noget i vrede.

Thurman har gennem sine roller i "Pulp Fiction" og "Kill Bill" været tæt knyttet til Weinsteins Miramax-studie.

Netop i forbindelse med "Pulp Fiction" i 1994 fortæller Thurman om en episode i Weinsteins suite på The Savoy Hotel i London.

Her forgreb filmproducenten sig angiveligt mod hende, da han ifølge Thurman skubbede hende omkuld.

- Han forsøgte at presse sig selv ned oven på mig. Han forsøgte at blotte sig. Han gjorde alle mulige ubehagelige ting.

- Men han lagde rent faktisk ikke alle kræfter i og tvang mig, siger hun til The New York Times.

Harvey Weinsteins advokat, Ben Brafman, siger, at Weinstein er chokeret og ked af det, han betragter som falske påstande fra en person, han har arbejdet sammen med i mere end to årtier.

- Hr. Weinstein erkender at have gjort akavede tilnærmelser mod frøken Thurman for 25 år siden, hvilket han fortryder og undskyldte for med det samme, udtaler Brafman i en erklæring ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Advokaten tilføjer, at Weinstein vil se nærmere på beskyldningerne fra Uma Thurman, før han beslutter sig for, om han vil lægge sag an mod skuespilleren.

/ritzau/