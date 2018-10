Tv-serien "Kriger" er et klaustrofobisk dyk ned i underverdenen

4 stjerner

Der er ingen lykke til i Christoffer Boes mistrøstigt, blærede action-bombe ”Kriger”

Da Lars von Trier kastede sig over det serielle format med ”Riget”, parrede instruktøren sin avantgardistiske sjæl med hjerterytmen i de klassiske folkekomedier. Christoffer Boe, der med triersk ubeskedenhed kalder sig selv Hr. Boe, så i starten af 00’erne sig selv som Triers naturlige arvtager med kunstfilmene ”Reconstruction” og ”Allegro”. Nu bekender han sig til seertalskult og fik sit folkelige gennembrud med først ”Spies og Glistrup” og siden ”Journal 64”.

Det er dog ikke med humor og lune, Boe lader sin tv-debut blive letfordøjelig for masserne. ”Kriger” fortærer i stedet action-genren, og resultatet er ikke fortærsket. For Christoffer Boe er en djævleblændt dygtig stilist. Og alt imens han blærer sig med sin kunnen, forsager han parforhold, arbejdslivsbalance og sidehistorier, der i serier som ”Bedrag” pludselig kommer ind fra højre og overtager hele historien.

”Kriger” er ikke et spejl for middelklassen. Det er et klaustrofobisk dyk ned i underverdenen, hvor en stram fortælling og en håndfuld skarptskårne karakterer forpustet jager plottet op i lyset.

CC (Dar Salim) er vendt hjem fra krig, hvor han mistede sin bedste ven og næstkommanderende Peter (Jakob Oftebro). ”Slog du min far ihjel?”, spørger den efterladte Max. Og tre gange gennem serien undsiger CC ikke skylden, men påtager sig den. ”Ja, jeg slog Peter ihjel.”

Og det er netop skyld og straf, der balancerer ”Kriger” igennem flashbacks til Irak og rockerkrigen i København. For hjerter tages i pant af forpligtelsen, da Peters enke Louise (Danica Curcic) beder CC om hjælp til at infiltrere Københavns førende rockerbande. Louise er kriminalbetjent og vier sit sørgelige liv til at fange narkobagmanden Tom (Lars Ranthe), mens Max sidder alene tilbage foran spilkonsollen.

Jacob Møllers umærkeligt tiltende kamera foreviger København som et slags kutteklædt kor messende undergang. Møller fotograferede også Boes billedbrusende bestillingsværk ”Rejsen” til Moesgaard Museum. Her er de samme overdådige panoreringer uden et tindrende skær af tom pragt.