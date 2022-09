Underviser og prismodtager: Dannelse er at vide, at man aldrig er sig selv nok

Kan det passe, at man med mere viden skulle blive mindre fri? Både ja og nej. Dannelse er begrænsningens kunst, mener underviser på Folkeuniversitetet gennem 27 år, Claus Christoffersen. At vide, at man ikke er fri til at gøre, hvad man vil hele tiden, og erkendelsen af, at man faktisk udvider sig selv ved at lade sig begrænse.

"Hans-Georg Gadamer (tysk filosof, 1900-2002, red.) siger et sted, at den andens eksistens højner din egen eksistens i stedet for at lade den begrænse. Søren Ulrik Thomsen siger lidt det samme: 'Dit ansigt, som ikke kan ses i et spejl, men kun i en andens'. Det er forestillingen om, at der ikke nødvendigvis kun er et tab forbundet med begrænsning," siger Claus Christoffersen om den frihed, der vindes gennem forpligtelsen på andre. Den, der gør folk til gode demokrater og dannede, hele mennesker, der tør at være sårbare og indoptage lidt af andres perspektiver.