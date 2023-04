Lars Handesten: Ungdommen bliver skældt ud for at forholde sig apatisk til deres omverden. Men det gælder også for mange voksne

Når unge har eksistentielle problemer i dag, så er de ikke alene om det, for tilværelsens brikker falder ikke bare på plads, når man bliver ældre. Generationerne er fælles om tilværelsens store spørgsmål