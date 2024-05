Unge besætter finsk tv-station og kræver boykot af Eurovision

Propalæstinensiske demonstranter protesterer lørdag morgen hos den finske tv-station Yles hovedkontor i Helsinki.

De kræver, at Yle boykotter Eurovision-finalen lørdag aften, fordi Israel - ligesom Finland - deltager i sangkonkurrencen.

Det skriver Yle på sin hjemmeside.

Demonstranterne er vrede over, at Israel deltager i Eurovision, samtidig med at landets militær fører krig i Gaza.

De mener, at Israel skal udelukkes fra Eurovision.

Ifølge Yle er cirka 25 demonstranter til stede i indgangsområdet i Yles hovedkvarter i den finske hovedstad.

Israels deltagelse i sangkonkurrencen har affødt kritik fra flere sider. Og op til finalen har der været propalæstinensiske demonstrationer i den sydsvenske by Malmø, hvor årets udgave af Eurovision afholdes.

Tilbage i januar underskrev en lang række finske kunstnere et brev til Yle, hvor de krævede, at tv-stationen pressede på, for at EBU (den europæiske radio- og tv-union) udelukkede Israel.

/ritzau/