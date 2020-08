Unge går glip af vigtige beskeder fra det offentlige

Alle 15-årige får en digital postkasse. Det er dog ikke altid, de unge eller forældrene er opmærksomme på det.

Når man fylder 15 år, får man automatisk en digital postkasse, hvor alt post fra det offentlige kommer. Men det ved næsten hver femte forælder ikke.

Det viser en ny rundspørge, som Digitaliseringsstyrelsen har lavet.

Ud fra rundspørgen konkluderer styrelsen, at fordi nogle forældre ikke kender til postkassen, og nogle ikke taler med deres børn om den digitale post, så er der unge, der ikke ser vigtige beskeder fra det offentlige.

- Hvis man ikke er opmærksom på, at man for eksempel skal bekræfte en studieplads, så er det jo rigtig ærgerligt, siger Signe Caspersen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.

Rundspørgen er foretaget blandt 754 forældre over hele landet, der har børn i alderen 14 til 17 år.

Den viser, at tæt på hver fjerde forælder ikke har talt med sit barn om de digitale breve.

- Det er en del af forældrerollen at klæde sit barn godt på til det ansvar, det er, siger Signe Caspersen.

De unge kan for eksempel modtage breve om optagelse på en uddannelse, breve om feriepenge fra et fritidsjob, indkaldelse til Forsvarets Dag eller personlige beskeder fra sundhedsvæsnet.

Styrelsen har dog ikke tal på, hvor mange unge der ikke tjekker deres digitale post.

Digitaliseringsstyrelsen vil dog gerne blive bedre til at støtte de unge. Og det kræver også kommunikation til forældrene, så de er godt klædt på til at hjælpe deres børn.

- Vi forstår godt, at det ikke ligger allerhøjest på listen af ting, man taler med sine teenagere om, men det er ærgerligt, hvis man ender med at stå med håret i postkassen, siger vicedirektøren.

Derfor lancerede Digitaliseringsstyrelsen 17. august kampagnen "Ung på Digital Post", som kører på de sociale medier. Kampagnen har to spor. Et til forældrene og et til de unge.

/ritzau/