Støj og musik kan give høreskader, men unge ved for lidt om at passe på hørelsen. Det vil nyt projekt ændre.

Unge skal skrue ned for musik i ørerne for at passe på hørelsen

Ofte er træning, koncerter og computerspil ledsaget af god musik og gerne højt.

Men mange børn og unge ved for lidt om, hvordan de passer på deres hørelse.

Det mener Høreforeningen, der derfor torsdag sætter gang i et treårigt projekt, "Lyd på livet", som skal sætte fokus på unges lyttevaner.

- Vi kan se, at børn og unge ikke ved nok om, hvad det vil sige at passe på deres hørelse. De ved ikke, hvornår lyd skader.

- De hører for høj musik i høretelefonerne, når de sidder foran computeren, og så er hele vores samfund i øvrigt meget belastet af støj og for høj lyd. På diskoteker, sportshaller, barer, biografer, koncerter, siger foreningens landsformand, Majbritt Garbul Tobberup.

Hun peger på, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) estimerer, at omkring 1,1 milliard yngre mennesker er i fare for at få nedsat hørelse på grund af nye måder at omgås musik på.

På samme måde som børn og unge får oplysning om blandt andet sikker sex, alkohol, og motion, bør også omgang med lyd og støj være på skoleskemaet, mener Majbritt Garbul Tobberup.

Hun forstår godt, hvis nogle synes, at det ødelægger den gode oplevelse at måtte skrue lidt ned for lyden.

- Men til dem vil jeg sige, hvor træls det er ikke at kunne høre eller kommunikere med venner og familie uden høreapparat.

- Det er mange gange bedre at passe på end at blive behandlet med høreapparat.

Hun forklarer, at det kan være både anstrengende og trættende at have nedsat hørelse, ligesom det kan skabe misforståelser i kommunikationen med andre.

- Og så forstærker det indtryk, når man for eksempel åbner en pose chips eller hælder et glas sodavand eller champagne op. Alle de sanseindtryk hjælper hørelsen med.

- Også balance og afstand er ørerne med til at hjælpe. Så vi bruger ørerne til meget andet end at høre med.

Støjpåvirkning kan også føre til forringet indlæring og koncentration, ligesom man også kan få tinnitus eller varigt høretab.

En undersøgelse, som Epinion har lavet for Høreforeningen, viser, at halvdelen af børn og unge mellem 8 og 14 år bruger hovedtelefoner dagligt eller næsten dagligt.

"Lyd på livet" er støttet af William Demant Fonden, GN Store Nord Fondet, Den A.P. Møllerske Støttefond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt den danske høreapparatvirksomhed Oticon.

Lanceringen af projektet sker på Verdens Høredag - en årlig mærkedag udnævnt af WHO.

/ritzau/