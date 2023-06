Universal suspenderer Rammstein-promovering efter overgrebsanklager

Universal Music Group har suspenderet alle markedsførings- og reklameaktiviteter for rockbandet Rammstein.

Det oplyser pladeselskabet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Beslutningen er truffet, efter at rockbandets forsanger, Till Lindemann, er blevet beskyldt for seksuelle overgreb og misbrug af sin magtposition af flere kvinder.

- Anklagerne mod Till Lindemann har chokerede os, og vi har den største respekt for de kvinder, der har udtalt sig, skriver Universal Music i en udtalelse ifølge AFP.

Universal repræsenterer Rammsteins musik- og forlagsvirksomhed, men har ikke ansvaret for koncerter eller merchandise.

Suspenderingen gælder på ubestemt tid, lyder det.

Offentlige anklagere i Berlin har indledt en efterforskning af forsangeren. Det bekræftede en talsperson for anklagerne onsdag.

Unge kvinder er ifølge beskyldningerne blevet udvalgt under koncerter og bedt om at komme til efterfest.

Ifølge nogle af kvinderne har de efterfølgende fået bedøvende stoffer og blevet udsat for seksuelle overgreb.

Advokater for Till Lindemann har afvist beskyldningerne.

Tysklands kulturminister, Claudia Roth, mener, at anklagerne mod forsangeren skal tages "meget alvorligt".

I et interview med den tyske avis Tagesspiegel opfordrer hun til, at koncertarrangører tager ekstra skridt i forsøget på at sikre tilskuere til bandets koncerter.

- Beskyldningerne viser, hvor meget vi har brug for et adfærdskodeks for musikindustrien og den kulturelle industri som helhed, siger hun.

Beskyldningerne har ifølge AFP ført til, at efterfester til en række Rammstein-koncerter i München har været aflyst.

Rockbandet gav i begyndelsen af juni to koncerter på Dyrskuepladsen i Odense foran tusindvis af danskere.

