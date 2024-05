UNRWA lukker midlertidigt kontor i Østjerusalem efter brandangreb

FN-organet UNRWA, der er FN's organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, har torsdag oplyst, at det midlertidigt lukker sit hovedkvarter i Østjerusalem.

Det oplyser UNRWA-leder på det sociale medie X, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det sker, efter at såkaldte "israelske ekstremister" har sat ild til organisationens område i kølvandet på uger med gentagne angreb, oplyser Philippe Lazzarini, der leder FN-organisationen.

Han beskriver, hvordan "en menneskemængde i følgeskab med bevæbnede mænd var blevet set udenfor området, mens de sang "brænd FN ned".

Artiklen fortsætter under annoncen

UNRWA-ansatte og ansatte fra andre FN-organer befandt sig på det tidspunkt på området.

- Ingen af vores ansatte er kommet til skade, men ilden har ført til omfattende skader på udendørsarealer, siger Lazzarini, der tilføjer, at ansatte selv slukkede branden.

Angrebet kommer, to måneder efter, at "israelske ekstremister" demonstrerede uden for UNRWA-kontoret, tilføjede Lazzarini.

Han siger, at en demonstration tidligere denne uge udviklede sig voldeligt, da UNRWA-ansatte oplevede, at der blev kastet sten mod dem. Der blev også kastet sten mod organisationens bygninger.

UNRWA, som står for koordinering af næsten al den nødhjælp, der skal ind i Gaza, har været i krise siden januar. Her anklagede Israel en række af organisationens i alt 13.000 ansatte for at have været involveret i Hamas-bevægelsens angreb mod Israel 7. oktober.

/ritzau/