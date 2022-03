En fællesklage fra 2019 over en nuværende professor ved Den Arnamagnæanske Samling på Københavns Universitet er kommet for dagens lys. Klagen går på krænkende kommentarer og adfærd

Upassende kommentarer og en hånd på låret: 12 har klaget over professor ved Københavns Universitet

Kommentarer på bryster og baller, og en hånd på låret under bordet. Det er nogle af ingredienserne i den fællesklage, der i 2019 blev indleveret til Københavns Universitets ledelse over professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Matthew Driscoll.