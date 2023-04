Ursula von der Leyen nævnes som kandidat til Nato-chefjob

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, er angiveligt med i kapløbet om at blive ny generalsekretær for forsvarsalliancen Nato.

Det fortæller en unavngiven diplomatisk kilde til den britiske tabloidavis The Sun.

Von der Leyens embedsperiode som kommissionsformand slutter først næste år. Alligevel skulle en række Nato-medlemslande ifølge den diplomatiske kilde have foreslået, at hun overtager chefjobbet fra Jens Stoltenberg til oktober.

Stoltenberg søger ikke om forlængelse, hvormed nordmanden efter planen forlader topposten til oktober.

Hans mandat er blevet forlænget tre gange, og han har siddet på posten siden 2014.

Kort efter Ruslands invasion af Ukraine sidste år blev Stoltenbergs periode forlænget til 30. september 2023.

Skulle Ursula von der Leyen vise interesse for jobbet, spår The Sun, at det bliver en vanskelig kamp for den tidligere tyske forsvarsminister. Avisen peger blandt andet på, at et eventuelt kandidatur fra hendes side formentlig vil forarge EU-skeptikere.

Der er ingen formel udvælgelsesproces, når den vestlige forsvarsalliance bestående af 30 medlemslande skal vælge en ny generalsekretær.

Udvælgelsen foregår gennem uformelle diplomatiske drøftelser, og ingen kandidat bliver bekræftet, før der er enighed blandt medlemslandene, som alle har vetoret.

Det er en uofficiel tradition, at Natos generalsekretær er europæer. USA udpeger til gengæld traditionelt set organisationens militære strategiske ledere.

Ifølge The Sun har britiske kilder antydet, at Storbritannien formentlig vil nedlægge veto mod Ursula von der Leyen med henvisning til dårlige resultater, da hun stod i spidsen for Tysklands væbnede styrker.

Samtidig skulle den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, angiveligt være med i kampen om at blive den første Nato-generalsekretær fra Storbritannien i 20 år.

The Sun skriver, at Wallace tilsyneladende har premierminister Rishi Sunaks opbakning.

Også Estlands premierminister, Kaja Kallas, er blevet nævnt som en mulig kandidat. Det samme gælder Canadas finansminister, Chrystia Freeland, som er halvt ukrainer.

