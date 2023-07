USA er verdens største trussel ifølge erfaren præsidentrådgiver

Rusland, Kina, Iran, Nordkorea, klimaforandringer, international terrorisme og globale pandemier.

Ifølge den amerikanske ekspert i udenrigspolitik Richard Haass, der har tjent under flere tidligere præsidenter, er der nok internationale trusler at tage hånd om.

Alligevel er der én udfordring, som mere end nogen anden holder ham vågen om natten. Og det er truslen fra USA selv.

Det siger han i et større interview med avisen The New York Times i anledning af sin pensionering som leder af den anerkendte amerikanske tænketank Council on Foreign Relations.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vores indenlandske politiske situation er ikke blot en, som andre ikke vil efterligne. Jeg mener også, at den har introduceret en grad af uforudsigelighed og mangel på pålidelighed, der er virkelig giftig, siger han til avisen.

- Både for USA's evne til at fungere med succes i verden, men det gør det også meget svært for vores venner at regne med os.

Han henviser særligt til, at USA ifølge ham er blevet en "markant kilde" til ustabilitet og et usikkert forbillede for demokrati.

Richard Haass har tjent under fire tidligere amerikanske præsidenter - en demokratisk og tre republikanske.

Og han har ifølge The New York Times været en pålidelig gæst i det populære program "Morning Joe", hvor han har analyseret den tiltagende polarisering af amerikanske politik.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2015 indvilgede Richard Haass i at mødes med daværende præsident Donald Trump for at rådgive ham, som han ville have gjort med enhver anden præsident.

Richard Haass indrømmer dog, at han fejlbedømte Donald Trump i at tro, at han ville beherske sig selv, når han først indtog USA's højeste embede, og dermed genskabe den politiske stabilitet.

Donald Trump er sidenhen blevet genstand for flere retssager og efterforskninger, men han regnes alligevel som favorit til at blive Republikanernes præsidentkandidat til valget i 2024.

Nu vil det ifølge Richard Haass vise sig, om valget af Joe Biden markerer en tilbagevenden til normen for USA, og at Trump dermed kommer til at gå over historien som et uheldigt udslag. Eller om det bliver omvendt.

/ritzau/