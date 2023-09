USA fordømmer påstået angreb på cubansk ambassade

USA fordømmer et påstået angreb på den cubanske ambassade i den amerikanske hovedstad, Washington D.C.

Det oplyser Det Hvide Hus i en udtalelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Myndighederne er i kontakt med medarbejderne på ambassaden for at sikre de nødvendige undersøgelser af hændelsen, lyder det videre fra Det Hvide Hus.

En overfaldsmand angreb søndag aften lokal tid ambassaden med molotovcocktails, har den cubanske udenrigsminister, Bruno Rodríguez Parrilla, oplyst på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

Ingen kom til skade under angrebet, oplyste ministeren.

Angrebet finder sted, kort efter at den cubanske præsident er hjemvendt fra at have deltaget i møde i FN's Generalforsamling i sidste uge.

Den cubanske ambassade i Washington D.C. genåbnede i 2015, da de to lande genoprettede den diplomatiske forbindelse, der ellers blev brudt i 1961 af amerikanerne.

Bruno Rodríguez Parrilla oplyste yderligere, at der i 2020 blev affyret skud mod ambassaden.

Tidligere denne måned skete der fremskridt i samarbejdet mellem USA og Cuba på en række områder. Det skete efter møder mellem repræsentanter fra de to lande i den amerikanske hovedstad.

Den cubanske regering har især udtrykt utilfredshed over, at landet fortsat er noteret på amerikansk liste over lande, der finansierer international terrorisme.

Også Nordkorea, Syrien og Iran er på den liste.

Også den amerikanske præsident, Joe Biden, og hans regerings opretholdelse af økonomiske sanktioner fra koldkrigstiden skaber utilfredshed i Cuba.

Den amerikanske efterretningstjeneste Secret Service er ikke vendt tilbage på Reuters henvendelse, men har til NBC News udtalt, at der ikke er foretaget anholdelser i sagen.

