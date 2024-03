Vestlige ledere fordømmer dødeligt Moskva-angreb

USA fordømmer kraftigt det dødelige angreb, som fredag dansk aften tid fandt sted på et koncertsted nær den russiske hovedstad, Moskva.

Det siger den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, i en udtalelse på ministeriets hjemmeside.

Lørdag eftermiddag har Ruslands efterforskningskomité oplyst, at mindst 133 personer er omkommet.

Fra amerikansk side står man "i solidaritet med den russiske befolkning i at sørge over tabet af menneskeliv", siger Blinken.

- Vi sender vores dybeste kondolencer til de dræbtes familier og kære og alle dem, der er berørte af denne uhyrlige forbrydelse.

Udenrigsministeren siger samtidig, at "vi fordømmer alle former for terrorisme".

Han er ikke den eneste, der fra officiel side har fordømt angrebet.

På det sociale medie X har den franske præsident, Emmanuel Macron, udtrykt sin solidaritet "med ofrenes familier, de sårede og det russiske folk".

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Nogenlunde samme melding er kommet fra den polske premierminister, Donald Tusk, og hans italienske kollega, Giorgia Meloni.

- Vi håber, at denne frygtelige tragedie ikke bliver et påskud for nogen til at eskalere vold og aggression, skriver Tusk på X uden at henvise til en bestemt konflikt.

Siden angrebet er der i alt foretaget 11 anholdelser. Samtlige gerningsmænd bag det dødelige angreb er blevet anholdt. De forsøgte at flygte til Ukraine, da de blev pågrebet.

Det sagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en tv-tale tidligere lørdag, skrev Reuters og Tass. Præsidenten lovede, at alle skyldige bliver straffet.

Ukraine nægtede fredag at have noget med angrebet at gøre, og lørdag har en rådgiver til præsident Volodymyr Zelenskyj kaldt beskyldningerne om ukrainsk indblanding for "uholdbare" og "absurde".

Efter angrebet har en talskvinde fra militæralliancen Nato udtalt at, " vi fordømmer utvetydigt angrebene rettet mod koncertgængere i Moskva", skriver dpa.

Det danske udenrigsministerium har også fordømt angreb på det sociale medie X.

I Tyrkiet har præsident Recep Tayyip Erdogan også kraftigt fordømt "dette uhyrlige terrorangreb rettet mod uskyldige civile ", skriver nyhedsbureauet AFP.

