USA genoptager deportationer af cubanere efter tre år

Mandag sendte USA for første gang i tre år et fly til Cuba med udviste cubanere pågrebet ved den amerikanske grænse til Mexico.

Den cubanske regering bekræfter på det sociale medie Twitter flyets ankomst.

På flyet befandt sig 40 cubanere pågrebet til søs og 83 tilbageholdt ved den landfaste mexicansk-amerikanske grænse.

Det var sidste år, at Cuba igen sagde, at man ville tillade USA at sende et begrænset antal cubanere tilbage til den kommunistiske republik.

Efter at den amerikanske præsident, Joe Biden, har indført mere restriktiv grænsekontrol, er antallet af cubanske og andre migranter faldet betragteligt.

/ritzau/Reuters