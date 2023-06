USA-kender: Ny tiltale kan forringe Trumps chance for sejr i 2024

Den nye tiltale af Donald Trump kan få stor betydning for den tidligere amerikanske præsidents mulighed for at genvinde embedet i 2024.

Det vurderer Anders Agner Pedersen, som er USA-kender og chefredaktør på netmediet Kongressen.com.

- Han har brug for, at dem, der stemte på ham i 2020, gør det igen. Men han har også brug for at tiltrække nye vælgergrupper. Denne sag er med til at gøre, at det bliver meget svært for ham, siger han.

Natten til fredag dansk tid rejste føderale anklagere i USA tiltale mod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump. Det er sket i forbindelse med efterforskningen af hans håndtering af hemmelige dokumenter.

Det skrev Trump selv på sit sociale medie, Truth Social. Hans advokat, Jim Trusty, har ligeledes bekræftet det.

Tiltalen er endnu ikke offentliggjort, og ifølge Reuters har Trump og hans folk ikke selv set dens eksakte ordlyd.

Tiltalen mod Trump betyder, at han nu er anklaget i to sager. Det er første gang i USA's historie, at en tidligere præsident er tiltalt i en straffesag.

- Det er en historisk sag. Og det er også den til dato mest alvorlige sag for Trump. Hvis han bliver kendt skyldig, kan han komme i fængsel, siger Anders Agner Pedersen.

På den korte bane vurderer Anders Agner Pedersen dog ikke, at tiltalen kommer til at svække den tidligere præsident.

- Han er allerede gået i gang med at politisere sagen ved at sige, at det er en heksejagt, og at han ikke har gjort noget. Det køber hans base. Det har de gjort med hans andre sager, og det vil de også gøre her, siger han.

