USA: Nordkorea aflyste møde med Mike Pence i sidste øjeblik

USA's vicepræsident skulle mødes med blandt andre Kim Jong-uns søster i Sydkorea. Men mødet blev droppet.

Et opsigtsvækkende møde mellem USA og Nordkorea var tæt på at finde sted under det igangværende vinter-OL i Sydkorea.

USA's vicepræsident, Mike Pence, skulle således have mødtes med nordkoreanske embedsmænd 10. februar. Blandt de nordkoreanske deltagere skulle blandt andre have været en søster til Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Men blot to timer før mødet aflyste Nordkorea, skriver The Washington Post.

- Vores administration vil stå i vejen for Kims ønske om at få det morderiske regime til at fremstå pænt med glade billeder fra OL, udtaler Mike Pences stabschef, Nick Ayers, i en udtalelse.

- Måske er det derfor, at de bakkede ud af mødet. Eller måske var de aldrig oprigtige i deres ønske om at mødes, tilføjer han.

