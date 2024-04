USA ødelægger overfladedrone i houthiområde af Yemen

Amerikanske styrker har ødelagt et ubemandet overfladefartøj i et yemenitisk område, som er under houthibevægelsens kontrol.

Det oplyser USA's centrale kommandoenhed, Centcom, på det sociale medie X.

- Det blev vurderet, at det ubemandede overfladefartøj udgjorde en forestående trussel for styrker i den amerikanskledede koalition, skriver Centcom.

- Der blev taget affære for at beskytte den fri navigation og for at gøre de internationale farvande sikrere at patruljere for den amerikanskledede koalition og handelsskibe.

Yemen ligger på den sydlige spids af Den Arabiske Halvø og har kyst ud til både Adenbugten og Det Røde Hav.

Det meste af landet er kontrolleret af houthibevægelsen, som er en iranskstøttet bevægelse, der primært består af zaidimuslimer.

Houthibevægelsen har i månedsvis udført angreb på skibe i området. Bevægelsen fastholder, at de angriber skibstrafikken i solidaritet med palæstinenserne i Gazastriben.

Houthibevægelsen har gentagne gange siden november affyret droner og missiler mod Det Røde Hav, Bab al-Mandab-strædet og Adenbugten.

Det har tvunget speditører til at omdirigere skibe til længere og dyrere rejser rundt om det sydlige Afrika.

Tilmed har angrebene skabt frygt for, at Israel-Hamas-konflikten spreder sig og destabiliserer Mellemøsten yderligere.

I marts oplyste bevægelsen, at rækkevidden for angreb ville blive udvidet, så den også ville angribe skibe i Det Indiske Ocean.

25. april oplyste houthibevægelsen, at tre skibe var blevet angrebet. Det skete efter to ugers pause i angreb på skibstrafikken ud for Yemen.

/ritzau/