USA overbeviste Egypten om at droppe Rusland og forsyne Ukraine

Egypten var i marts tæt på at færdiggøre en aftale om at levere raketter til Rusland.

Men det fik USA i sidste øjeblik sat en stopper for, og i stedet lykkedes det amerikanske diplomater at overbevise Egypten om at levere artilleriammunition til hårdt trængte Ukraine.

Det viser fem af dokumenterne i lækagen af amerikanske efterretninger ifølge avisen The Washington Post.

Den egyptiske præsident Abdel Fatah El-Sisi var ellers ved at gennemføre projektet under radaren "for at undgå problemer med Vesten" ifølge dokumenterne.

Planen var ifølge dokumenterne at forsyne Rusland med op mod 40.000 122 millimeters Sakr-45 raketter, der bruges i flere forskellige russiske raketkastere.

Men Egypten endte altså med at blive overbevist om i stedet at sælge 152 og 155 millimeters artilleriammunition til USA, som vil sende dem videre til Ukraine.

Det er uklart, om Egypten senere har genoptaget planerne om at forsyne Rusland med raketterne, eller om Ukraine sidenhen har modtaget artilleriammunitionen.

The Washington Post har før skrevet, at Egypten har afvist at producere raketter til Rusland. En amerikansk regeringsrepræsentant siger ligeledes til avisen, at der ikke er noget tegn på, at det skulle være sket.

Egypten har i mange år været en af USA's vigtigste allierede i Mellemøsten og modtager militær hjælp for over én milliard dollar om året.

Det er knap syv milliarder kroner.

Dokumenterne er en del af den lækage af amerikanske efterretninger, der angiveligt startede, da Jack Teixeira fra efterretningsafdelingen i Air National Guard angiveligt lagde dem på platformen Discord.

Air National Guard er en føderal reservestyrke knyttet til USA's luftforsvar, og den 21-årige blev i sidste uge anholdt og sigtet for på uautoriseret vis at have fjernet, opbevaret og videregivet fortrolige dokumenter og materialer.

Ægtheden af dokumenterne er ikke blevet bekræftet, men amerikanske regeringsrepræsentanter har før over for avisen The New York Times beskrevet dem som ægte.

Nogle kan dog også indeholde fabrikeret information.

