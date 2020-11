USA-postvæsen skal granske valgsteder for forsinkede stemmer

I en række vigtige svingstater i USA skal det sikres, at ingen brevstemmer går tabt i præsidentvalget.

En dommer i USA har beordret det amerikanske postvæsen at tjekke, om de har brevstemmer fra en række afgørende stater liggende og i så fald straks sørge for at få dem sendt afsted.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det skal øge sandsynligheden for, at de kan nå at blive talt med, når stemmerne skal gøres op, og den kommende amerikanske præsident findes.

Klokken 16.30 lokal tid skal postvæsenet have sikret, at ingen stemmer bliver efterladt tilbage, har dommer Emmet Sullivan fra distriktsdomstolen i Washington afgjort.

Mange stater tæller nemlig kun brevstemmer med i deres opgørelse, hvis de er modtaget senest tirsdag. Derfor er der bekymring for, at nogle af brevstemmerne kan gå tabt.

Områderne, der er omfattet af ordren, ligger i en række vigtige svingstater som eksempelvis Arizona, Florida og Pennsylvania.

Beslutningen om at granske steder for forsinkede stemmer kommer efter et søgsmål fra organisationen Vote Forward samt en række latinamerikanske grupper.

Ifølge det amerikanske medie HuffPost har grupper de seneste dage forsøgt at blokere veje og broer for at skabe kaos omkring stemmeafgivningen.

Der skulle, skriver HuffPost, være tale om aktioner, der er koordineret på sociale medier.

Tidligt tirsdag har over 100 millioner amerikanere brevstemt eller stemt på forhånd. Det oplyser US Elections Project, der er tilknyttet University of Florida.

/ritzau/