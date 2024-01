USA sender Blinken på turné for at hindre storkrig i Mellemøsten

Et tætpakket program venter den kommende uge USA's udenrigsminister, Antony Blinken, som torsdag er ankommet til Israel.

På sin rejse skal Blinken fra 4. til 11. januar foruden Israel besøge Tyrkiet, Jordan, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien, Egypten, Vestbredden og Grækenland.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge Reuters.

Blinkens fokus under rejsen vil være på at forhindre, at krigen i Gaza breder sig til resten af Mellemøsten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Under rejsen vil udenrigsministeren drøfte med de relevante parter, hvad der kan gøres for at øge den humanitære hjælp til befolkningen i Gaza markant.

Derudover skal Blinken drøfte gidselsituationen i Gaza og den igangværende indsats for at bringe de personer hjem, der fortsat holdes fanget af den militante Hamas-bevægelse.

Der blev taget i alt 240 gidsler under Hamas' angreb på Israel 7. oktober. Lidt flere end 100 gidsler blev frigivet i november som led i en aftale om fangeudveksling mellem Israel og Hamas.

/ritzau/