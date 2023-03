USA til TikTok: Få ejere til at sælge eller bliv ramt af forbud

Den amerikanske regering har krævet, at TikToks kinesiske ejerselskab, ByteDance, sælger sine aktier i den populære videoapp, hvis det ikke vil risikere, at TikTok bliver ramt af et nationalt forbud i USA.

Det bekræfter TikTok-talsperson Brooke Oberwetter over for nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, efter at ultimatummet i første gang blev omtalt af The Wall Street Journal.

Ifølge Det Hvide Hus kan TikTok muligvis udgøre en trussel mod nationens sikkerhed.

Derfor har Kongressen taget skridt mod at vedtage en lov, der vil give præsident Joe Biden ret til at forbyde det sociale medie i USA.

Det oplyste USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, i sidste uge.

- Det tværpolitiske forslag vil give USA's regering bemyndigelse til at forhindre visse udenlandske regeringer i at udnytte teknologitjenester på en måde, som udgør risici for amerikaneres følsomme oplysninger og vores nationale sikkerhed, udtalte han i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge The Wall Street Journal kommer ultimatummet til TikTok fra det amerikanske agentur, der har til opgave at vurdere risici, som udenlandske investeringer udgør for den nationale sikkerhed.

TikTok er ejet af selskabet ByteDance, som er hjemmehørende i Kina. TikTok afviser, at det bruger sin app til at spionere mod amerikanere.

Flere andre vestlige lande er bekymrede for, at data, der indsamles af den populære app, kan havne hos kinesiske myndigheder.

Det har fået flere ministerier, institutioner og medier - både i Danmark og i udlandet - til at fraråde deres ansatte at have appen installeret på deres arbejdstelefon.

Natten til onsdag dansk tid skrev Bloomberg, at det emiratarabiske selskab G42, som specialiserer sig i kunstig intelligens, har købt aktier i ByteDance for mere end 100 millioner dollar - over 700 millioner kroner.

Købssummen værdisætter ifølge Bloomberg ByteDance til omkring 220 milliarder dollar. Det svarer til cirka 1552 milliarder danske kroner.

