USA vil igen være del af FN-organet bag verdensarvsliste

USA planlægger at vende tilbage til FN-organisationen Unesco, der blandt andet står for at udarbejde verdensarvslisten.

Det oplyser Unesco mandag.

USA, der i årevis var organisationens største bidragyder, trak sig som medlem i 2018, da Donald Trump var amerikansk præsident.

Forinden havde USA allerede i 2011 stoppet sine betalinger. Det skete, efter at Palæstina blev optaget som medlem.

I 2017 beskyldte Trump organisationen for at være antiisraelsk, og fra årsskiftet til 2018 trak USA sig sammen med Israel.

Men nu er amerikanerne altså klar til at vende tilbage.

- Det er et stort udtryk for tillid til Unesco og landes samarbejde, siger Unesco-direktør Audrey Azoulay til nyheden om USA's tilbagevenden.

Unesco er FN's organ for uddannelse, videnskab, kultur og information.

Det er særligt kendt for verdensarvslisten. Listen består af natur- og kultursteder, der er udpeget som værende bevaringsværdige og menes at have stor universel værdi for menneskeheden.

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for det danske rigsfællesskabs arbejde med verdensarv. Dermed også den grønlandske verdensarv.

Danmark har syv steder på listen. Det drejer sig om Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld, Jelling Monumenterne og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.

Grønland har Kujataa nordbo- og inuitlandbrug ved randen af indlandsisen, jagtområdet Aasivissuit-Nipisat og Ilulissat Isfjord.

Blandt verdens mest kendte steder på listen er Machu Picchu i Peru, Grand Canyon i USA, Taj Mahal i Indien og Den Kinesiske Mur i Kina.

