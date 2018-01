USA's forsvarsminister: Kina og Rusland er farlige for USA

- USA står over for tiltagende trusler fra Kina og Rusland, siger USA's forsvarsminister, Jim Mattis.

USA's forsvarsminister, Jim Mattis, siger ifølge Reuters, at konkurrence mellem stormagterne nu er mest i fokus i den amerikanske regering - ikke bekæmpelse af terrorisme.

Mattis kalder Kina og Rusland for "revisionistiske" stormagter, som forsøger at præge verden i overensstemmelse med deres autoritære modeller.

Han siger også, at USA står over for tiltagende trusler fra de to store lande, og at det amerikanske militær er "eroderet" på alle områder.

- Vort militær er stadig stærkt, men vores konkurrencestyrke er eroderet på ethvert område inden for krigsførelse, siger den amerikanske forsvarsminister.

/ritzau/AFP