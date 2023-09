Uvejr oversvømmer og ødelægger kunstudstilling

Tirsdagens voldsomme uvejr har ødelagt størstedelen af kunstudstillingen "Wadden Tide" ved Danmarks vestligste punkt Blåvandshuk Strand.

De ni værker i udstillingen er lavet til at kunne modstå storm og hårdt vejr, men kun et enkelt værk står tilbage efter oversvømmelserne.

Det skriver Varde Kommune i en pressemeddelelse.

- Det er ikke tilfældigt, at vi planlægger udstillingen til at slutte omkring første oktober, for der ved vi, at risikoen for de her alvorlige efterårsstorme stiger, siger Karsten Rimmer, Chef for Kultur og Fritid i Varde Kommune til Ritzau.

I år klarede værkerne sig dog ikke helt til oktober. Ingen personer er kommet til skade, men udstillingen står ikke til at redde.

Varde Kommune, som kalder uvejret en stormflod, er i gang med oprydningsarbejdet på stranden og arbejder samtidig på at føre dele af udstillingen videre i et andet format.

For eksempel vil de planlagte artist talks, som skulle have været holdt ved værkerne, blive optaget som podcasts i stedet, siger Karsten Rimmer.

- Der er mange gode billeder af værkerne, som er taget i fuld sol og med blå himmel. På en måde vil vi prøve at skabe en digital udgivelse af udstillingen, så folk kan opleve, hvordan det kunne have været, hvis de selv havde nået at besøge dem, siger han.

Udstillingen ”First There Is A Mountain” udforsker sand som et materiale og en ressource, der kontinuerligt ændrer landskabet på Danmarks vestligst punkt.

Det ene værk, der står intakt tilbage på stranden, er Spacegirls'. De har bidraget med en arkitektonisk skulptur af sand og muslingeskaller.

