Uvejr tvinger metalfestival til at lukke bakkeområder

På grund af et kraftigt regnvejr, der nærmer sig København, og fordi der er risiko for lynnedslag, bliver to områder ved de to scener på metalfestivalen Copenhell afspærret.

Det skriver Copenhell i en opdatering på det sociale medie Facebook.

- Et kraftigt regnvejr nærmer sig København. På grund af risiko for lynnedslag bliver vi for at være på den sikre side nødt til at afspærre den grønne bakke foran både Helvíti- og Hades-scenerne indtil videre, lyder det.

Festivalen opfordrer sine gæster til at samarbejde og følge sikkerhedspersonalets anvisninger.

Der vil blive meldt ud i forhold til genåbning af området, lyder det videre.

