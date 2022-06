Det er ikke kun de kongelige danske balletdansere, der kan have det svært med en Shakespeare-forestilling som "Othello". En lang række teateropsætninger, bogudgivelser og konferencer forsøger i disse år at tilpasse Shakespeare til nutiden

At være eller ikke at være stueren: Shakespeare udfordrer nutidens verdenssyn

At være eller ikke være politisk korrekt, det er sagen, når talen falder på William Shakespeare i denne tid. For verdenshistoriens største dramatiker skaber i øjeblikket drama flere steder på planeten med hans tekster, som flere mener ikke kan tåle tidens krav til respektfuld omtale af minoriteter.

På William Shakespeares gamle teater, The Globe i London, har man netop indledt en serie akademiske webinarer med fællestitlen "Anti-Racist Shakespeare". Med støtte fra forlaget Cambridge University Press går projektet ud på at lægge åbent frem, at Shakespeares skuespil har store kvaliteter, men at der også i stort set alle er passager, som støder imod nutidens syn på race.