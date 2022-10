I ”Ved voksenbordet” møder vi sociologen og politikeren Henrik Dahl i to udgaver: den skarpe analytiker og den buldrende polemiker. Intellektuelt sidder han med både ved voksenbordet og børnebordet.

Valgkampen er i gang. Denne bog skal du læse for at forstå den borgerlige krise

Forleden bekendtgjorde præsten Sørine Gotfredsen i en kronik i Berlingske sit farvel til Det Konservative Folkeparti, som hun ellers har stemt på hele sit liv. At træde ind i valgkampen med drømmen om skattelettelser som det primære var simpelthen en ”kapitulation over for livets alvor”, som det hed med en fyndig formulering.

Henrik Dahl nævner ikke Sørine Gotfredsen i sin nye bog ”Ved voksenbordet. Om den kvælende midte i dansk politik”. Men Dahl, som både er sociolog, forfatter og folketingsmedlem for Liberal Alliance, skriver sig på linje med Gotfredsens udsagn ind i det problemfelt, man med titlen på en anden nylig udkommet bog af historikeren Christian Egander Skov kan kalde ”Borgerlig krise”.