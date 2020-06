Van Gogh og Gauguins bordelbrev solgt for halvanden million

Brevet er skrevet, en uge efter at Gauguin sluttede sig til Van Gogh i Arles.

Et håndskrevet brev af kunstnerne Vincent van Gogh og Paul Gauguin er blevet solgt på en auktion for næsten 1,6 millioner kroner. I brevet beskriver de, hvordan de blev inspireret af bordelbesøg, og de drøfter kunstens fremtid.

Brevet blev købt i Paris tirsdag af Vincent van Gogh Fonden. Den vil udstille brevet på sit museum i Hollands hovedstad, Amsterdam. Det fremgår ikke, hvem der er sælger.

Kunsterne skrev brevet til den franske maler Emile Bernard i slutningen af 1888, da de opholdt sig i den franske by Arles, hvor fonden også har et museum.

Brevet er skrevet, en uge efter at franskmanden Gauguin sluttede sig til Van Gogh i hollænderens hus i Arles, og det indvier Bernard i deres diskussioner om kunst og deres arbejde.

- Noget, som vil interessere dig at høre, er, at vi har været på nogle ekskursioner på bordeller, og det er sandsynligt, at vi går derhen ofte for at arbejde, hedder det i brevet.

- For øjeblikket har Gauguin gang i et lærred, hvor motiver er den samme natcafé, som jeg malede, men med personer set i bordellerne. Det ser meget lovende ud.

Vincent van Gogh Fonden siger, at brevet er det vigtigste van Gogh-dokument, som ikke tilhører et museum. Det var det eneste brev, som han skrev sammen med Gauguin.

- Deres kunstneriske dialog var uophørlig i den periode, og den fortsatte på bordeller og i dette brev, siger fonden onsdag i en pressemeddelelse med tilføjelsen:

- Det giver et visionært indtryk af deres kunstneriske samarbejde og fremtiden for moderne kunst.

I brevet omtaler van Gogh Gauguin som "et uspoleret væsen med et vildt dyrs instinkter. Hos Gauguin har blod og sex overtaget over ambitioner".

Gauguin tilbragte omkring to måneder hos van Gogh i Arles, men deres forhold endte i uvenskab. Gauguin rejste, efter at van Gogh havde haft et sammenbrud og skar en del af sit øre af.

/ritzau/AFP