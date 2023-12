Vand på skinnerne er årsag til, at togdriften mellem Herning og Struer en overgang tirsdag formiddag blev indstillet.

Det oplyser Banedanmark på det sociale medie X.

Passagerer måtte i stedet stige ind i de busser, der blev indsat.

Det er selskabet Arriva, der kører på strækningen. Her oplyser man til Ritzau, at et par afgange blev aflyst.

Problemet med vand på skinnerne er opstået mellem Aulum og Vildbjerg. Togene må indtil videre køre med nedsat hastighed, oplyser Arriva.

/ritzau/