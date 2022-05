Vangelis er død - den græske oscarvindende komponist blev 79

Den græske elektrokomponist Evangelos Papathanassiou - også kendt som Vangelis - er død i en alder af 79 år. Det skriver Reuters på baggrund af det græske nyhedsbureau Athens News Agency.

Han døde sent tirsdag aften, oplyser hans advokat ifølge Reuters uden at uddybe dødsårsagen.

Under kunstnernavnet Vangelis blev musikeren særligt kendt for titelmelodien til filmen "Chariots of Fire" fra 1981. En melodi, som han fik en Oscar for. Og som siden er blevet brugt flittigt i adskillige andre film. Heriblandt "Madagascar" og "Bruce Almighty".

Hans slog igennem i 1968 med rockbandet Aphrodite's Child og sangen "Rain and Tears". Bandet blev opløst i 1978, hvorefter Vangelis gik solo som komponist, hvor han har stået bag flere velkendte filmmelodier.

Han står blandt andet bag musikken til filmene "Blade Runner" og "1492", der begge af instrueret af Ridley Scott.

I en periode i 1980'erne lavede Vangelis desuden musik med den britiske musiker Jon Anderson. Sammen udgav de fire album.

/ritzau/Reuters