Som øvet polemiker og velskrivende essayist er Bo Lidegaard på hjemmebane i militærhistorisk bog

Bo Lidegaard tegner et billede af Danmarks militære engagement fra 1989 til i dag. Krigene har ikke bidraget til at styrke Danmarks sikkerhed, nok tværtimod, er Lidegaards konklusion

Bo Lidegaard giver i denne bog en fortættet – for nu ikke at sige summarisk – fremstilling af det danske militære engagement uden for landets grænser fra Murens fald til i dag.

Det begyndte forsigtigt i efteråret 1990 med udsendelsen af korvetten ”Olfert Fischer” til Den Første Golfkrig. Der var tale om en helhjertet opbakning til den af USA ledede alliance, der havde til hensigt at bringe den irakiske besættelse af Kuwait til ophør.