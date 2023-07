Vejbombe dræber fire mexicanske politibetjente

En vejbombe har dræbt fire politibetjente og to civile i boligområdet Tlajomulco i det vestlige Mexico.

Det oplyser de lokale myndigheder ifølge avisen The Guardian.

Angrebet markerer ifølge avisen tilsyneladende første gang, at mexicanske kriminelle målrettet har angrebet politiet med improviserede sprængladninger - på engelsk IED.

Ifølge topanklageren i den pågældende delstat Jalisco, Luis Méndez, var eksplosionerne så kraftfulde, at de har efterladt kratre i vejen, ødelagt mindst fire biler og såret 14 andre.

Delstatsguvernøren Enrique Alfaro siger ifølge The Guardian, at gerningsmændene havde lagt en fælde ved at bilde myndighederne ind, at der var et hemmeligt gravsted på lokationen.

Da politiet tirsdag sammen med en frivillig gruppe kom for at undersøge tippet, detonerede syv eksplosive anordninger på samme tid. En ottende slog fejl.

Af de 14 sårede er 12 civile - heriblandt tre børn på 9, 13 og 14 år.

- Dette er et angreb uden fortilfælde, der viser, hvad narkokarteller er i stand til. Angrebet repræsenterer også en åben trussel mod den mexicanske regering på alle niveauer, skriver Luis Méndez på sociale medier.

Han gav i samme ombæring skylden for angrebet på et unavngivet narkokartel.

Over 110.000 personer er forsvundet i Mexico i de seneste år, skriver The Guardian.

Oftest er det frivillige grupper, som i samarbejde med politiet står for at undersøge deres skæbner ligesom i dette tilfælde.

Siden 2006, hvor den mexicanske regering annoncerede, at den med militærets hjælp ville bekæmpe landets narkokarteller, er der registreret flere end 350.000 drab i det mellemamerikanske land.

Dermed er der i den periode årligt begået flere end 20.500 drab i Mexico. Landet har knap 127 millioner indbyggere.

Den høje drabsrate sættes i forbindelse med udbredt narkokriminalitet og rivalisering mellem forskellige kriminelle grupperinger.

