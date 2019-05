Vejen til den indre mystiske kristendom

3 stjerner

Amerikansk præst ser Jesus som visdomslærer og mener, at vestlig teologi har forvansket hans budskab

Hvem er egentlig Jesus, og hvad ville han? Det er et temmelig centralt spørgsmål at stille sig her mellem påske og pinse. Grundtvig svarede i 1837 på god vestlig vis på det i en salme: ”Hil dig, Frelser og Forsoner”. Læg mærke til, at Grundtvig staver Frelser og Forsoner med stort. Der er kun én frelser og én forsoner, og det blev han gennem korsets gåde. Han frelser mig altså fra døden og forsoner mig med Gud.