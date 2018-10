Velkommen til lydavisen om sorg

Allehelgensdag tænder mange danskere et lys og mindes dem, de har mistet. Kristeligt Dagblad udgiver derfor i dag en særlig lydavis om sorg kun for vores abonnente

Af Joanna Vallentin, udviklingsredaktør

Sorg er den dybeste ære, glæden kan få, siger man. Den demonstrerer, at vi har levet og elske, og er et eksistentielt grundvilkår. Engang vil vi miste dem, vi elsker, og de vil miste os.

Alligevel har mange forfærdeligt svært ved at tale om sorgen. Vi mangler ord og i værste fald ender vi med at tie, når naboen mister sin elskede eller kollegaens barn bliver syg og dør alt for tidligt.

Men man skal turde give sorgen en plads i livet og tale om den, mener psykolog og sorgforsker Mai-Britt Guldin.

For giver man sorgen plads, kan smerten ikke bare forvandle sig til erindringens glæde, men også lære os at leve.

I denne særudgave af lydavisen allehelgensdag sætter Kristeligt Dagblad fokus på sorgen – men også den kærlighed og glæde, som smerten bunder i.

Mød blandt andre forfatter Henrik Wivel, der mener, at sorgen over sin afdøde hustru er kærlighedens pris, og folketingspolitiker Zenia Stampe, der føler, at hendes liv er blevet større efter tabet af sin datter.

Hør også, hvorfor hospitalspræst Lotte Blicher Mørk er overbevist om, at glæden altid vinder over sorgen i sidste ende.

God fornøjelse!