Veloplagt roman om tysk familie skildrer den turbulente tid efter Murens fald

I dagene efter Murens fald forlader ægteparret Inge og Walter Bischoff byen Gera i det tidligere Østtyskland med kurs stik vest, kalder deres eneste søn Carl hjem og overlader såvel deres lejlighed som deres Lada til ham.

Han har imidlertid ingen planer om at bosætte sig i sit barndomshjem, men starter bilen og drager til Berlin, hvor han flakker rundt, mens han tænker, at det historiske øjeblik har fordrejet hovedet på hans forældre, som han slet ikke kan kende igen. Hvad han ikke ved er, at de blot forfølger en gammel drøm, som et kvart århundrede tidligere var tæt på at gå i opfyldelse.