Velspillet italiensk film om at kæmpe for sandheden

I den syditalienske region Calibrien, nærmere bestemt i storbyen Reggio di Calabria, møder vi 15-årige Chiara i sine hjemmevante omgivelser, hvor hun damper med sine veninder, tjekker Instagram og sender territoriale signaler til de andre piger. Alt imens pumper den italienske pop-trap musik i baggrunden, og Chiara føler den fuldt ud. Selvom dette ikke ansporer filmens tema, fungerer det som en glimrende rammesætning for, hvordan det er at være en 15-årig pige, og hvad der fylder ens hoved. Men snart skal hendes hoved fyldes af andre og mere alvorlige ting.

Filmen "Chiaras valg" (A Chiara) har premiere i biografen i dag. I løbet af dens første halve times spilletid gives et næsten voyeuristisk vindue ind til Chiaras familie, hvor vi som fluen på væggen tages med til storesøsterens, Giulias, 18-års fødselsdag. Hele familien er samlet, og stemningen oser af sydens muntre livlighed og store armbevægelser. Chiaras familie er også hendes i virkeligheden rigtige familie, og ingen af dem er professionelle skuespillere. Familiebåndet er stærkt, og familien fungerer som - på ægte traditionelt italiensk - den afgørende institution og knudepunktet for alt andet. Det er rart, og man vil gerne være med; der midt i al familiehyggen med søstre og forældre, der holder af hinanden, tager lur på sofaen sammen og har pudekamp.