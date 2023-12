Venedig forbryder grupper af turister på over 25

Venedig vil fra juni næste år forbyde grupper på over 25 turister samt højttalere for at mindske turismens konsekvenser i den populære italienske by.

Det skriver mediet BBC.

Overturisme anses som et akut problem for Venedig, der er et af de mest besøgte steder i Europa.

Elisabetta Pesce, der er ansvarlig for byens sikkerhed, forklarer ifølge BBC, at formålet med forbuddene er at forbedre håndteringen af grupper i den historiske bymidte.

Samtidig vil man forbyde højttalere, da de kan "skabe forvirring og forstyrrelser", lyder det.

I september godkendte byen også et forsøg med at opkræve fem euro for adgang til Venedig for dagsturister.

Det svarer til omkring 37 kroner.

Trods sin størrelse på blot 7,6 kvadratkilometer modtog Venedig ifølge BBC næsten 13 millioner turister i 2019.

I slutningen af juli anbefalede Unesco, at Venedig burde optages på listen over truet verdensarv.

Verdensarvskomitéen besluttede dog i sidste ende ikke at sætte Venedig og dens omkringliggende lagune på listen.

Venedig blev i 1987 sat på Unescos verdensarvsliste som et "ekstraordinært arkitektonisk mesterværk", men organisationen advarede i 2021 om behovet for en "mere bæredygtig håndtering af turismen".

Det fik den italienske kulturminister, Dario Franceschini, til at sige, at regeringen havde besluttet at handle "for at undgå risikoen for, at byen bliver optaget på listen over truet verdensarv".

Det har blandt andet været tilstrømningen af store krydstogtskibe, der har truet den historiske by.

Ifølge indbyggerne forårsager skibene store bølger, der underminerer byens fundament og skader lagunens skrøbelige økosystem.

Tilbage i juni 2021 sagde Unesco, at Venedigs overlevelse var i fare, hvis der ikke blev udstedt et permanent forbud mod store krydstogtskibe.

Det fik den italienske regering til at handle. Fra august 2021 måtte de store krydstogtskibe - med 200 passagerer eller over - ikke længere sejle ved den centrale del af kanalbyen Venedig.

/ritzau/