Venstre vil belønne museer for selv at skaffe penge

DF ønsker at sætte loft over museumsstøtte. Det afviser Venstre, der i stedet peger på anden ordning.

Man bør belønne de museer, der er i stand til at trække stigende indtægter fra kommuner, fonde og besøgende.

Det mener Venstres kulturordfører, Bertel Haarder, der også er tidligere kulturminister.

Han afviser at støtte Dansk Folkepartis forslag om at sætte et loft over støtten til museerne.

- Jeg foretrækker min egen og kulturministerens model, som går ud på, at man gradvist skal lægge mere vægt på museernes evne til selv at tiltrække penge til kommuner, fonde og besøgende, siger han og tilføjer:

- Vi skal ikke have en museumspolitik, hvor vi tager fra de bedste og giver til dem, det er synd for. Det er jeg ikke tilhænger af.

Det er DF's kulturordfører, Alex Ahrendtsen, der i Politiken tirsdag fortæller, at partiet ønsker, at ingen enkeltstående museer i fremtiden skal kunne modtage mere end 15 millioner kroner årligt.

I stedet skal nogle af landets mindst støttede museer kunne få flere penge.

Forslaget kommer, netop som Folketingets partier forhandler om en ny måde at støtte landets statsanerkendte museer på.

Bertel Haarder ønsker ikke at fortælle mere konkret om forslaget om gradvist at lægge mere vægt på museernes evne til selv at tiltrække penge på grund af forhandlingerne.

Men han afviser, at det kan komme på tale at lægge et loft over støtten, som DF foreslår.

- Jeg synes, det er en dårlig idé, for vi har brug for disse kulturelle giganter med deres enorme besøgstal og internationale status, siger han.

- Jeg vil hellere gradvist belønne dem, som er i stand til selv at trække stigende indtægter fra kommuner, fonde og besøgende. Vi skal ikke straffe de gode og give en masse penge til dem, det er synd for.

/ritzau/